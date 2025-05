Ordnungskräfte greifen in Seeanlagen durch

In den Sommermonaten wird in den Bregenzer Seeanlagen eine verstärkte Polizeipräsenz spürbar sein, hieß es in einer Aussendung der Exekutive. Bedienstete der Bundespolizei und der Stadtpolizei werden gemeinsam mit der Diensthundeeinheit insbesondere auf die Einhaltung des Glasflaschenverbots sowie auf die Ausgehzeiten von Jugendlichen achten.