Wieder nur ein mageres Remis für die Lustenauer

Absolute Magerkost

Gegen das Nachwuchsteam von Champions-League-Teilnehmer Sturm Graz – einige Akteure spielten am Donnerstag noch in der Youth League – kamen die Hausherren jedenfalls erst nach der Pause auf Touren. In den ersten 45 Minuten bot die Austria den 1811 Zuschauern absolute Magerkost. Bis auf einen Rempler an Mikic im Strafraum, den Schiedsrichter Stjepan Bosnjak aber nicht als elfmeterwürdig einstufte, tat sich nichts. Es fehlte an Tempo und Leidenschaft, der Auftritt war mit Zeitlupen-Fußball vergleichbar.