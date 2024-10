Bregenz und Lustenau rittern im Vorarlberg-Derby

Vor allem im (ungeliebten) ImmoAgentur-Stadion fehlte bislang das letzte Eizerl, um einen Sieg vielleicht einmal zu erzwingen. Dies muss aber nicht zwingend am Trainer liegen. So meinte Austria-Coach Martin Brenner nach dem 1:1 gegen Ried, dass der Matchplan von Beginn an ein anderer war, seine Spieler sich aber in der ersten Halbzeit nicht richtig „trauten“. Ried kaufte Lustenau mit harten Zweikämpfen erfolgreich den Schneid ab. Erst nach 60 Minuten fielen bei den Hausherren die Scheuklappen und plötzlich waren – zum ersten Mal in dieser Saison – die Emotionen auf den Rängen und auf dem Feld spürbar.