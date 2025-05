Bänke am Bahnhof wieder ohne Keile

Das gute Zusammenleben in der Stadt ist ein wichtiger Punkt im Programm des neuen Bürgermeisters der Stadt Dornbirn. Ein besonderes Augenmerk will er auf den Bahnhof legen, denn dort war es in jüngster Zeit immer wieder zu Vorfällen gekommen. „Sicherheit und das Einhalten der Regeln sind die Grundvoraussetzungen für ein gutes Zusammenleben. Die Polizei und unser Sicherheitsdienst achten darauf und sind auch wichtige Ansprechpartner für die Besucher des Bahnhofs“, erklärte Markus Fäßler. Damit sich die Menschen auf einem so stark frequentierten Platz auch wohlfühlen, braucht es neben Sicherheit, aber auch Sauberkeit und ein gegenseitiges Verständnis. „Wir wollen das Umfeld des Bahnhofs attraktiver und lebenswerter machen und vor allem auch die Menschen, die sich hier aufhalten, zusammenbringen.“