Einige überzeugenden Debuts bei der Schubertiade

Geplant als Debut, war es doch keines – das Klavierrezital von Lukas Sternath am Montagabend. Der 24-jährige Wiener war nämlich schon im vergangenen Jahr als Einspringer bei der Schubertiade zu hören gewesen. Wie es scheint, bleibt der junge Mann der Schubertiade treu, denn nach dem Duokonzert mit der Cellistin Julia Hagen gleich am Dienstagnachmittag, wird es im August in Schwarzenberg zu einem weiteren Auftritt kommen, dort aber mit dem „Simply Quartet“. Lukas Sternath, ARD-Preisträger von 2022, hat viel übrig für Kammermusik. Aber, wie man sich am Montag in Hohenems überzeugen konnte, vermag er auch einen höchst eigenständigen Soloabend zu bewältigen.