Vier Salzburger feiern Rückkehr in den Ententeich

„Das ist natürlich Wahnsinn, direkt vor der Haustür zu trainieren, spielen zu können und dann noch dazu in Rot-Weiss-Rot“, freut sich Kanyinda auf das Wiedersehen. Besonders wird es auch für Mayr, der zwar im Sommer bei den Ducks im Training involviert war, aber nie am Feld stand: „Nach acht Jahren werde ich wieder in Salzburg spielen, ich freue mich diese Chance zu bekommen.“