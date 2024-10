Football-Team kehrt zum Geburtsort zurück

Aus Spaß und Interesse fing es damals an. „Anfang der 80er haben wir begonnen, uns zu treffen und einfach gespielt.“ Über die Jahre entwickelte sich daraus ein Verein, die Salzburg Lions. Die sich 1984 gleich die erste Meisterschaft, die allererste Austrian Bowl, sicherten. „Wir hatten damals David Hintzsche als Quarterback, der hat uns den Titel geholt, und er hat uns auch trainiert.“ Einen offiziellen Trainer gab’s erst nach der ersten Meisterschaft. Der war Amerikaner, kannte das Spiel, das Jobangebot war aber dennoch eher ungewöhnlich. „Ich bin damals zum Army-Stützpunkt in Berchtesgaden gefahren und habe gefragt, ob uns nicht jemand trainieren will“, grinste Wohland. Das hat sogar geklappt: „Einer hat ja gesagt, kam dann mit einem sechsköpfigen Trainerteam an. Nachdem er gesehen hat, dass es bei uns nicht so professionell wie in Übersee zugeht, war er dann recht schnell wieder weg.“