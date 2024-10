Burschen-Duo bei illegaler Spritzfahrt erwischt

Kurz vor Mitternacht beobachtete am Donnerstag eine Polizeistreife in der Ossiacherzeile in Villach einen Pkw, der bei der Kreuzung mit der Trattengasse eine rote Ampel ignorierte und in Richtung Norden fuhr. „Es wurde sogleich die Verfolgung mit Blaulicht aufgenommen und versucht, den Lenker des Pkw zum Anhalten zu bewegen“, schildert die Landespolizeidirektion den Vorfall.