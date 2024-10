Todesdrohung in Unterkunft: Messer sichergestellt

Am Sonntagabend kam es in einer Flüchtlingsunterkunft zu einem alarmierenden Vorfall. Mit einem Messer in der Hand soll ein 56-jähriger Bewohner seinem 31-jährigen Mitbewohner mit dem Tod gedroht haben. Der Tatverdächtige soll in der Vergangenheit bereits mehrfach auffällig gewesen sein.