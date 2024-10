Carbonara & Lasagne sind Italiens Exportschlager

Auf kaum etwas sind Italiener so stolz, wie auf ihre kulinarische Tradition. Die italienische Küche gilt als Inbegriff von Tradition und Genuss – und ist weltweit Verkaufsschlager. Carbonara, Lasagne und Pasta alla bolognese sind die italienischen Gerichte, die bei den Ausländern am beliebtesten sind, geht aus einer Umfrage hervor, die vom Fremdenverkehrsverband „Touring Club Italia“ anlässlich des „World Pasta Day“ am kommenden Freitag durchgeführt wurde.