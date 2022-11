Barilla-Nudeln aus Würmern: Da schreit Italien auf

Barilla-Pasta ist in Italien so etwas wie die Sachertorte in Österreich: „Schmeckt gut, bleibt so, jo nix ändern.“ Geht es nach den meisten Italienern, kann auch getrost auf Vollkorn oder irgendeine andere Zutat verzichtet werden. Doch da platzt plötzlich ein Video auf der Seite der „Fondazione Barilla“ ins Pasta-Universum, das das Nudelwasser bei den „Pasta-Lovers“ völlig übergehen lässt.