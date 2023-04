Pastapreis auf Rekordhoch: Proteste in Italien

Die Italiener bangen um ihr Nationalgericht, die Pasta - der Grund: Steigende Kosten für Teigwaren belasten zunehmend die Taschen der Italiener. So stieg der Durchschnittspreis für Nudeln zuletzt auf 2,44 Euro pro Kilo an, was einen Rekord darstellt, protestierte der Konsumentenschutzverband Assoutenti, der eine Klage dazu einreichte.