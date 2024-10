„Luna“ trauert nach Brand um ihr totes Frauchen

Eine Zigarette soll schuld am schrecklichen Brand eines Hauses in Thalheim bei Wels gewesen sein, bei dem am Freitagvormittag eine 74-Jährige nur noch tot aus den Flammen geborgen werden konnte. Bei der Verstorbenen soll es sich um die Besitzerin des Gebäudes gehandelt haben – ihre dreijährige Hündin „Luna“ hat das Unglück körperlich unversehrt überstanden.