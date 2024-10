Kredit spät bezahlt: Zwangsversteigerung abgesagt

Im letzten Moment hat Michael Staininger, Miteigentümer beim Luxus-Chalet-Projekt am Pass Thurn, einen seit Jahren überfälligen Kredit zurückgezahlt. Wie berichtet hätte am Montag ein 600-Quadratmeter-Grundstück einer Gesellschaft, die Staininger mehrheitlich gehört, bei der Chalet-Baustelle in Mittersill zwangsversteigert werden sollen.