Zwangsversteigerung bei den Luxus-Chalets

Neue Probleme für das Luxus-Chaletprojekt in Mittersill am Pass Thurn! Am Montag findet am Bezirksgericht Zell am See die Zwangsversteigerung eines 600-Quadratmeter-Grundstücks beim in Bau befindlichen Chalet-Dorf statt. Dort soll ebenfalls ein Luxus-Chalet entstehen, derzeit regiert aber noch Wiese. Das Grundstück gehört über eine Gesellschaft mehrheitlich Michael Staininger, Miteigentümer und Ex-Geschäftsführer des Gesamtprojekts.