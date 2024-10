Darum wollen immer weniger Österreicher ein E-Auto

Das größte Interesse an Elektroautos gibt es in China mit 79 Prozent, gefolgt von Singapur und Thailand (jeweils 73 Prozent). In Europa sticht Norwegen mit 72 Prozent hervor. Für den EY Mobility Consumer Index wurden mehr als 19.000 Konsumentinnen und Konsumenten in 28 Ländern – 500 davon in Österreich – befragt.