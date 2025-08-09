Vorteilswelt
Früher Stammspieler

Rätsel um Stürmer von Red Bull Salzburg

Salzburg
09.08.2025 13:00
Red Bull Salzburgs Stürmer Adam Daghim.(Bild: Tröster Andreas)

Unter Trainer Thomas Letsch zählte er bei Red Bull Salzburg über viele Wochen und Monate im Frühjahr zum ersten Aufgebot. Zuletzt saß Adam Daghim aber zweimal in Folge 90 Minuten auf der Bank. Was ist nur los mit dem 19-Jährigen? Die „Krone“ fragte bei seinem Coach nach.

Borussia Dortmund. Bayer Leverkusen. AS Monaco. Die Liste der Klubs, die Interesse an Adam Daghim haben soll, ist höchst prominent. Ob ihm das Gezerre um seine Person den Kopf verdreht hat?

Der Däne, den Cheftrainer Thomas Letsch im Frühjahr regelmäßig in die Startelf beorderte, scheint derzeit etwas neben sich zu stehen. Acht Pflichtspiele hat Salzburg in dieser Saison inklusive Klub-WM bereits in den Beinen. Nur einmal, beim 4:1-Sieg beim SK Brann, stand Daghim in der Startformation. Aufgrund einer bescheidenen Leistung in Bergen wurde er zur Pause ausgewechselt.

„Hatte unglückliche Phase“
Zuletzt war er beim 2:2 in Ried sowie beim 0:1 gegen Brügge 90 Minuten lang Bankerlwärmer. Gegen die Belgier erweckte er den Anschein, nicht zu hundert Prozent bei der Sache zu sein. Die „Krone“ fragte daher bei Letsch nach, wie er seinen Schützling einschätzt.

Adam Daghim (re.) spielt zurzeit keine große Rolle bei Red Bull Salzburg.(Bild: Tröster Andreas)

„Er war schon motiviert, aber enttäuscht, weil er keine Minuten bekam“, antwortete der 56-Jährige. „Das ist ja völlig normal.“ Am Donnerstag führte er ein Gespräch mit dem Dänen. „Er war ja bei mir der gesetzte Stürmer“, gestand Letsch, „hatte dann aber hinten raus (in der vergangenen Saison, Anm.) eine unglückliche Phase. Da gab es auch Gerüchte, seine Rolle hat sich verändert.“

Lesen Sie auch:
Trainer Thomas Letsch
Red Bull Salzburg
Diese Ausrede lässt Trainer Letsch nicht gelten
07.08.2025

Letsch hielt zugleich fest, dass Daghim trotzdem Qualität hat und Gas gibt. „Er ist deshalb alles andere als abgeschrieben und eine Option für Samstag.“ Da trifft Salzburg im ersten Liga-Heimspiel der Saison (19.30) auf den GAK.

Christoph Nister
Salzburg

