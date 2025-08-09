Rätsel um Stürmer von Red Bull Salzburg

„Er war schon motiviert, aber enttäuscht, weil er keine Minuten bekam“, antwortete der 56-Jährige. „Das ist ja völlig normal.“ Am Donnerstag führte er ein Gespräch mit dem Dänen. „Er war ja bei mir der gesetzte Stürmer“, gestand Letsch, „hatte dann aber hinten raus (in der vergangenen Saison, Anm.) eine unglückliche Phase. Da gab es auch Gerüchte, seine Rolle hat sich verändert.“