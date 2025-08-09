Mikaela Shiffrin trainiert hart – in der Garage

Fußball-Investorin

Dann übrigens auch schon als Fußball-Investorien. Die mit 101 Weltcupsiegen erfolgreichste Skifahrerin aller (bisherigen) Zeiten wurde als Investorin bei Denver NWSL – dem ersten Profi-Fauenteam in Colorado – vorgestellt. „Daran mitzuwirken und dabei zu helfen, den professionellen Frauenfußball nach Colorado zu bringen, ist nicht nur eine unglaubliche Investitionsmöglichkeit, sondern auch eine Ehre und Freude“, wurde Shiffrin vom Verein zitiert.