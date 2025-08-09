Mikaela Shiffrin trainiert hart – in der Garage

Ja, auch Superstars trainieren mitunter ganz profan in einer (mittelmäßig aufgeräumten) Garage. Frag nach bei Mikaela Shiffrin!
Die Ski-Queen schenkt sich nichts. Schier brutales Krafttraining steht auf dem Programm – Klimmzüge, Stabilisation, Bauchmuskelübungen mit Medizinball, Shiffrin gibt alles, um sich für die Olympiasaison in Form zu bringen. Interessant: Im Hintergrund steht ein parkendes Auto, daneben ein Regal mit Bällen, Schneeschaufeln, Ski-Ausrüstung. Alles ganz normal, kein hypermodernes Fitnessstudio, eine ganz normale Garage tut‘s manchmal als Trainingslocation auch.
Ein bisserl hat Shiffrin noch Zeit, bevor das Unterfangen Olympia-Saison 2026 startet. Die US-Amerikanerin wird wieder als eine der großen Favoritinnen auf Edelmetall in die neue Saison starten.
Fußball-Investorin
Dann übrigens auch schon als Fußball-Investorien. Die mit 101 Weltcupsiegen erfolgreichste Skifahrerin aller (bisherigen) Zeiten wurde als Investorin bei Denver NWSL – dem ersten Profi-Fauenteam in Colorado – vorgestellt. „Daran mitzuwirken und dabei zu helfen, den professionellen Frauenfußball nach Colorado zu bringen, ist nicht nur eine unglaubliche Investitionsmöglichkeit, sondern auch eine Ehre und Freude“, wurde Shiffrin vom Verein zitiert.
