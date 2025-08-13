Neues Angebot: Voller Einkaufswagen, voller Akku

Österreichweit arbeitet Hofer für das neue Angebot bei allen geeigneten Filialen mit dem Bundesverband Elektromobilität Österreich zusammen – 1000 von 1500 geplanten Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 150 Kilowatt gibt es schon. „Grundsätzlich ist der jeweilige Landesenergieversorger zuständig, in Salzburg und Tirol sind wir als Partner eingesprungen. Die Tarife richten sich aber nach dem Vertrag des Kunden“, so Jordan. Ein Kunde, der den „Kelag Autostrom“ hat, zahlt damit bei einem Hofer in Wien gleich wie in Kärnten für das Laden. Es ist auch keine eigene Ladekarte notwendig.