Nächster Erfolg! Aufsteiger Dietach rockt die Liga

WAC Amateure vor Aufsteiger Dietach und den LASK Amateuren – die Tabellenspitze der Regionalliga Mitte hätten selbst Experten nach zwei Runden so sicher nicht getippt. Aber die „Underdogs“ rocken derzeit die Liga. Wir haben natürlich wieder die Highlights in eine Sendung der 3. Liga verpackt.