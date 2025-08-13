Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Kärnten Inoffiziell“

Kaiser-Nachfolge: Die trügerische, rote Einigkeit

Kärnten
13.08.2025 12:00
In der Klagenfurter Parteizentrale laufen die Vorbereit- ungen für den Parteitag im September ...
In der Klagenfurter Parteizentrale laufen die Vorbereit- ungen für den Parteitag im September auf Hochtouren.(Bild: Felix Justich)

Der SPÖ-Parteitag rückt immer näher. Die Bezirke stellen sich hinter Favorit Daniel Fellner. Kritische Stimmen verhallen allerdings nicht.

0 Kommentare

Nachdem sich Philip Kucher als möglicher Nachfolger an der Kärntner SP-Spitze selbst aus dem Rennen genommen hat, trudeln in der Parteizentrale in der Klagenfurter Lidmanskygasse immer mehr positive Rückmeldungen für den einzigen Kandidaten Daniel Fellner ein. Neben prominenten Einzelpersonen aus dem roten Lager bekennen sich auch immer mehr Bezirke zu Fellner. Selbst aus dem Bezirk St. Veit an der Glan kommt volle Unterstützung. Was doch etwas verwundert, zumal im roten Buschfunk über die Nachfolge von Peter Kaiser immer wieder der Name von St. Veits Bürgermeister Martin Kulmer gefallen ist.

Kritik an Fellner
Und während die einen schon ihren neuen Parteivorsitzenden feiern und in den Himmel loben, gibt es doch auch kritische Stimmen – besonders von Parteigranden. Zu wenig Bekanntheit, zu lange zu sehr im Schatten von Peter Kaiser gestanden, keine erkennbare Handschrift und Politik. Zu wenig Bekanntheit: möglicherweise. Keine erkennbare Handschrift und Politik: Spätestens nach dem Bekenntnis, dass eine Koalition auch mit den Freiheitlichen möglich wäre, dürften diese kritischen Stimmen zumindest einmal verstummt sein.

Wie sehr sich die Genossen am Ende des Tages hinter Fellner stellen werden, wird sich am 20. September beim Landesparteitag zeigen. Ebenso wird sich zeigen, wie viel Prozent der Lavanttaler parteiintern holen wird können. Kaiser schaffte beim letzten Landesparteitag immerhin respektable 99,36 Prozent.

Porträt von Marcel Tratnik
Marcel Tratnik
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.806 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
139.168 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
103.377 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1331 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1178 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1081 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Mehr Kärnten
„Kärnten Inoffiziell“
Kaiser-Nachfolge: Die trügerische, rote Einigkeit
Amateure makellos
Nächster Erfolg! Aufsteiger Dietach rockt die Liga
Sporttasche mit Drogen
Beamte verhaften Dealer-Trio bei Übergabe in Lokal
Nach uralten Rezepten
Kirchtagssuppe gibt‘s auch auf Dobratsch-Hütten
240 Ladepunkte
Neues Angebot: Voller Einkaufswagen, voller Akku
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf