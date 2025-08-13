Kaiser-Nachfolge: Die trügerische, rote Einigkeit

Nachdem sich Philip Kucher als möglicher Nachfolger an der Kärntner SP-Spitze selbst aus dem Rennen genommen hat, trudeln in der Parteizentrale in der Klagenfurter Lidmanskygasse immer mehr positive Rückmeldungen für den einzigen Kandidaten Daniel Fellner ein. Neben prominenten Einzelpersonen aus dem roten Lager bekennen sich auch immer mehr Bezirke zu Fellner. Selbst aus dem Bezirk St. Veit an der Glan kommt volle Unterstützung. Was doch etwas verwundert, zumal im roten Buschfunk über die Nachfolge von Peter Kaiser immer wieder der Name von St. Veits Bürgermeister Martin Kulmer gefallen ist.