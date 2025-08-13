Kirchtagssuppe gibt‘s auch auf Dobratsch-Hütten

Jedes Jahr zu Mariä Himmelfahrt findet am Dobratsch der traditionelle Almkirchtag statt. Rund eineinhalb Stunden sind die Wanderer am 15. August von der Rosstratte bis zum Gipfel des Villacher Hausberges unterwegs. Die Heilige Messe wird in der Windischen Kirche um 10 Uhr und in der Deutschen Kirche um 11 Uhr gefeiert. Danach gibt es regionale Spezialitäten, Musik und Unterhaltung in den Hütten. Dirndl und Lederhosen sind auch am Dobratsch gefragt.