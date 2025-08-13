Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach uralten Rezepten

Kirchtagssuppe gibt‘s auch auf Dobratsch-Hütten

Kärnten
13.08.2025 10:01
3000 Besucher werden zum Dobratsch-Kirchtag erwartet.
3000 Besucher werden zum Dobratsch-Kirchtag erwartet.(Bild: Fotos Alpenfeuer © Naturpark Dobratsch)

Zu Mariä Himmelfahrt steigt am Freitag auf dem Dobratsch der Almkirchtag. Auch eine bequeme Anreise mit dem Bus ist möglich.

0 Kommentare

Jedes Jahr zu Mariä Himmelfahrt findet am Dobratsch der traditionelle Almkirchtag statt. Rund eineinhalb Stunden sind die Wanderer am 15. August von der Rosstratte bis zum Gipfel des Villacher Hausberges unterwegs. Die Heilige Messe wird in der Windischen Kirche um 10 Uhr und in der Deutschen Kirche um 11 Uhr gefeiert. Danach gibt es regionale Spezialitäten, Musik und Unterhaltung in den Hütten. Dirndl und Lederhosen sind auch am Dobratsch gefragt.

Eine echte Besonderheit ist die traditionelle Kirchtagssuppe auf den drei Hütten, die nach überlieferten Rezepten zubereitet wird und zu den kulinarischen Höhepunkten des feierlichen Tages zählt.

„Das Wetter wird prächtig!“
Auch heuer können die Besucher mit dem Naturpark-Bus zum Almkirchtag anreisen. Am Hauptbahnhof gibt es ab 8 Uhr vier Abfahrtstermine, von der Rosstratten fährt der Bus ab 8.55 Uhr zu vier Zeitpunkten zurück. „Das Schöne am Fest ist, dass es ein spezieller Kirchtag für das Gasthaus und die Hütten ist“, so Robert Heuberger, Geschäftsführer der Naturparks in Kärnten. „Das Wetter wird prächtig! Wir erwarten 3000 Besucher.“

Für den Naturpark Dobratsch sind von 18. bis 31. Oktober auch Greifvogelwochen ausgerufen, wo seltene Adler-Arten und bis zu 3000 Individuen in der Luft beobachtet werden können.

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.800 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
138.779 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
102.045 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1327 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1087 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1079 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Mehr Kärnten
Nach uralten Rezepten
Kirchtagssuppe gibt‘s auch auf Dobratsch-Hütten
240 Ladepunkte
Neues Angebot: Voller Einkaufswagen, voller Akku
Mitmachen & gewinnen
Gewinnen Sie ein Luxusdinner für zwei Personen
Krone Plus Logo
18 Partien zeitgleich
Fußball-Unterhaus kommt dem WAC in die Quere
Im Kreuzungsbereich
Alkoholunfall: Motorrad in zwei Hälften gerissen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf