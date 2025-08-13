Kirchtagssuppe gibt‘s auch auf Dobratsch-Hütten

Zu Mariä Himmelfahrt steigt am Freitag auf dem Dobratsch der Almkirchtag. Auch eine bequeme Anreise mit dem Bus ist möglich.
Jedes Jahr zu Mariä Himmelfahrt findet am Dobratsch der traditionelle Almkirchtag statt. Rund eineinhalb Stunden sind die Wanderer am 15. August von der Rosstratte bis zum Gipfel des Villacher Hausberges unterwegs. Die Heilige Messe wird in der Windischen Kirche um 10 Uhr und in der Deutschen Kirche um 11 Uhr gefeiert. Danach gibt es regionale Spezialitäten, Musik und Unterhaltung in den Hütten. Dirndl und Lederhosen sind auch am Dobratsch gefragt.
Eine echte Besonderheit ist die traditionelle Kirchtagssuppe auf den drei Hütten, die nach überlieferten Rezepten zubereitet wird und zu den kulinarischen Höhepunkten des feierlichen Tages zählt.
„Das Wetter wird prächtig!“
Auch heuer können die Besucher mit dem Naturpark-Bus zum Almkirchtag anreisen. Am Hauptbahnhof gibt es ab 8 Uhr vier Abfahrtstermine, von der Rosstratten fährt der Bus ab 8.55 Uhr zu vier Zeitpunkten zurück. „Das Schöne am Fest ist, dass es ein spezieller Kirchtag für das Gasthaus und die Hütten ist“, so Robert Heuberger, Geschäftsführer der Naturparks in Kärnten. „Das Wetter wird prächtig! Wir erwarten 3000 Besucher.“
Für den Naturpark Dobratsch sind von 18. bis 31. Oktober auch Greifvogelwochen ausgerufen, wo seltene Adler-Arten und bis zu 3000 Individuen in der Luft beobachtet werden können.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.