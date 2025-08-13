Beamte verhaften Dealer-Trio bei Übergabe in Lokal

Bei dem Trio handelte es sich um einen 18-Jährigen aus dem Bezirk Villach-Land und einen 24-jährigen Deutschen, die die Drogen an einen weiteren 18-jährigen Kärntner aus dem Bezirk Villach-Land weitergeben wollten. „Bei einem der beiden 18-Jährigen wurden bei der Festnahme zudem mehrere Gramm Kokain am Körper aufgefunden.“