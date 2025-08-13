Beamte verhaften Dealer-Trio bei Übergabe in Lokal

Großer Fang für den Kriminaldienst Villach: Nach umfangreichen Ermittlungen erwischten die Polizisten drei Dealer in flagranti! Der Einsatz fand bereits im Juli statt.
Wie am Mittwoch bekannt wurde, gelang den Villacher Polizeibeamten Anfang Juli ein großer Schlag gegen die Drogenkriminalität. Der Zugriff erfolgte in einem Restaurant in Villach: „An einem Tisch saßen drei Männer, unter dem Tisch lag eine Sporttasche“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion.
Drogen im Wert von 30.000 Euro
In der Sporttasche befanden sich nicht nur 1,1 Kilogramm Cannabis, sondern auch rund 160 Gramm Kokain: „Es wurden auch eine Suchtmittelwaage sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung sichergestellt.“ Die Beamten schätzen den Straßenwert der Suchtmittel auf über 30.000 Euro. Für die drei Männer klickten jedenfalls vorerst die Handschellen.
Bei dem Trio handelte es sich um einen 18-Jährigen aus dem Bezirk Villach-Land und einen 24-jährigen Deutschen, die die Drogen an einen weiteren 18-jährigen Kärntner aus dem Bezirk Villach-Land weitergeben wollten. „Bei einem der beiden 18-Jährigen wurden bei der Festnahme zudem mehrere Gramm Kokain am Körper aufgefunden.“
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde einer der beiden 18-Jährigen auf freiem Fuß angezeigt, die anderen Beiden wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.
