Pkw-Lenker (30) versucht, vor Polizei zu fliehen

Der 30-Jährige widersetzte sich dem Anhalteversuch der Exekutive und bretterte mit seinem Geländewagen einfach weiter, als diese versuchte, ihn wegen überhöhter Geschwindigkeit, anzuhalten. Weit kam er am an diesem Dienstag in Strass im Zillertal jedoch nicht. Der Einheimische wurde schließlich gestoppt.