Italien bittet Krypto-Anleger stärker zur Kasse

Zwischen 2022 und 2024 hat sich die Anzahl der Menschen in Italien, die Kryptowährungen (z.B. Bitcoin) in ihrem Portfolio halten, mehr als verdoppelt, und zwar von acht auf 18 Prozent. Ebenso ist der Anteil der Personen, die in nachhaltige Anlageprodukte investieren, von elf auf 20 Prozent gestiegen, geht aus dem aktuellen Bericht der italienischen Wertpapieraufsichtsbehörde Consob hervor.