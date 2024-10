USA drohen Israel mit Kürzung der Militärhilfe

In einem Schreiben an die Regierung in Jerusalem äußern US-Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin „tiefe Besorgnis“ über die humanitäre Lage in Gaza und fordern „dringende und nachhaltige Maßnahmen“ seitens der israelischen Regierung. Laut dem Schreiben ging etwa die Menge der Hilfslieferungen seit dem Frühjahr um mehr als 50 Prozent zurück.