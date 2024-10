Israel hat „ernsthafte Munitionsprobleme“

Macron will Waffenlieferungen stoppen

Auch aus Deutschland kam die Zusicherung weiterer Waffenlieferungen. „Wir haben Waffen geliefert, und wir werden Waffen liefern“, kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz im Rahmen der Debatte des Bundestags zum Jahrestag des Hamas-Massakers in Israel in der Vorwoche an. Zuvor hatte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dafür ausgesprochen, im Rahmen umfassender Bemühungen um eine politische Lösung des Konfliktes im Gazastreifen die Lieferung von Waffen für den Einsatz dort zu stoppen.