FPÖ-Chef Kunasek: „Werden in das Duell einsteigen“

„Krone“: Herr Kunasek, sollten Sie nach der Landtagswahl in die steirische Landesregierung einziehen, was wären dann Ihre Wunschressorts?

Mario Kunasek: Ziel muss der Landeshauptmann sein, denn er hat eine große politische Gesamtverantwortung. Unsere Themen liegen klarerweise im Bereich des Sozialen und des Asyls – hier müsste man rasch handeln. Der Infrastruktur-Bereich wäre ebenfalls wichtig, in doppelter Hinsicht: Zum einen hat die Steiermark hier Aufholbedarf, zum anderen haben wir hier in den letzten Jahrzehnten bereits mit Michael Schmid, Leo Schöggl und Gerhard Kurzmann Erfahrung gesammelt. Zuerst aber muss man die Inhalte diskutieren, dann die Ressorts und danach die Köpfe.