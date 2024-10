Wieso „politisch korrekte“ Videogames polarisieren

„Counter-Strike 2“? Geht gar nicht, da kann man jetzt auch als Frau spielen. „The Elder Scrolls Online“? Enthält „subtile Pro-LGBTQ-Botschaften“, also auch kein gutes Spiel. „Baldur‘s Gate 3“ sollte man meiden, weil es im Rollenspielhit optional homosexuelle Romanzen gibt, in „Witcher 3“ können die KI-Männlein mit ihrer Homosexualität auch nicht hinter dem Berg halten. Und Finger weg von „Until Dawn“ – da gibt es doch tatsächlich ein Pixelpärchen, das nicht der gleichen Ethnie angehört. Willkommen in der Welt des politisierten Gamings, wo Kulturkriege ausgefochten und Unterhaltungsprodukte von Missionaren ihrer Weltanschauung in ideologische Schubladen gesteckt werden. Krone+ zeigt im virtuellen Lokalaugenschein, wo sich in der Gaming-Welt Abgründe auftun – und dass die Argumentation der verfeindeten Lager beim Thema „Political Correctness“ nicht immer konsistent ist.