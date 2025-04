Stück TV-Geschichte, das bei der „Krone“ begann

„In diesem Haus hab ich nicht nur gearbeitet, sondern wochenlang auch gewohnt“, erzählte er dann bei einer Melange ohne Zigarette, was ihm sichtlich schwerfiel. Weil er in den Sechziger-Jahren das Geld dringend brauchte, übernahm er als junger Lokalreporter zum Tagdienst gleich auch die Nachtschicht dazu. Rapp erinnerte sich an ein Flugzeug, das in der Neubaugasse abgestürzt war, an tödliche Straßenbahnunfälle und den Mord an einer Elevin in der Wiener Staatsoper.