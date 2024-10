Warum die Niederösterreicher so viel Fleisch essen

„Das Auflösen dieses unangenehmen Gefühls der Dissonanz, welches wir in unserer Forschung beobachten können, ist eine natürliche Methode, die Menschen in Entscheidungssituationen anwenden, in welchen sie hin und her gerissen sind“, beschreibt Sarah Marth, Leiterin des Masterstudiengangs Wirtschaftsberatung und Unternehmensführung. Ihre Ergebnisse liefern wichtige Hinweise darauf, wie beispielsweise Aufklärungskampagnen effektiver gestaltet werden können, um die Menschen zu erreichen.