Autofahrer fährt offenbar absichtlich Menschen an

Ein Fußgänger sei von Rettungskräften wegen mehrerer schwerer Verletzungen behandelt worden, teilten die Rettungsdienste mit. Auch vier weitere Männer – ebenfalls Passanten – seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben britischer Medien in der Nähe eines Clubs, in dem Studenten gefeiert haben sollen.