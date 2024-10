Klaudia Tanner gewinnt „Minister-Duell“ in ÖVP

Verteidigungsministerin gegen Innenminister – man möchte meinen, das sei wahre Brutalität. Jedenfalls hat Klaudia Tanner im ÖVP-internen Match der beiden Regierungsmitglieder um Vorzugsstimmen in der Endabrechnung der Nationalratswahl die Nase vorn. Die meisten persönlichen Kreuzerln am Stimmzettel verbuchte in Niederösterreich aber ein anderer ÖVP-Politiker.