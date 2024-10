Freispruch stärkte mutmaßlichen Vergewaltiger

Fassungslosigkeit herrschte beim Prozess am Montag gegen einen mutmaßlichen Vergewaltiger (48) im Landesgericht Wels, als ein bisher unbekanntes „Detail“ aus seinem Vorleben zur Sprache kam. Der Tanzlehrer, der zuletzt in Tirol sein Unwesen trieb, war bereits 2013 wegen einer Vergewaltigung im Bezirk Wels-Land angezeigt worden und 2014 in Wels vor Gericht gestanden.