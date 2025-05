Schausteller wird „Kirmes-König“ im deutschen TV

„Ich könnte es nicht mit meinem Schaustellerherz vereinbaren“

Doch es sind nicht nur Fahrgeschäfte wie das Riesenrad oder die „Crazy Mouse“, die ihn auszeichnen. Es sind vielmehr die kleinen, persönlichen Gesten. Wie etwa beim „Frühstück am Riesenrad“. Hier etwa durften exklusive Gewinner am Sonntagmorgen hoch über der Stadt schlemmen. Als einige Familien vorbeikamen und fragten, ob sie vielleicht auch eine Runde mit dem Riesenrad drehen dürften, konnte Rieger nicht anders: „Ich könnte es nicht mit meinem Schaustellerherz vereinbaren, wenn die Kinder dann traurig nach oben blicken“, erzählte er später. So machte er kurzerhand einfach alle zu Gewinnern und lud Mamas, Papas und Kids ein.