Hurra! Endlich ist bei uns die Badesaison eröffnet

Gerade rechtzeitig haben die meisten Frei- und Seebäder am 1. Mai geöffnet. In einigen Gemeinden ist aber noch Geduld gefragt: Etwa in St. Nikola an der Donau, Waldhausen im Strudengau, Leonstein bei Grünburg, Mauthausen oder Aigen-Schlägl ist erst ab Juni Badebetrieb.