Lkw-Fahrer: „Ihr seid ja lauter so Kapperlständer“

In Engerwitzdorf führte die Autobahnpolizei am Donnerstag gegen 19.30 Uhr im Zuge des Verkehrsdienstes eine Kontrolle eines Sattelzugfahrzeuges durch. Der Lenker aus dem Bezirk Freistadt zeigte sich im Zuge der Kontrolle betont lässig und wirkte nicht an der Amtshandlung mit. Er meinte mitunter zu den Polizeibediensteten: „Ihr seid ja lauter so Kapperlständer“.