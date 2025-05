Linzer Hotel wird zum Cheesecake-Paradies

Fünf verschiedene Kreationen

Zum Verkosten gibt es am 10. Mai: den K&B Linzer Cheesecake, eine Hommage an die Linzer Torte; den Strawberry-Vanilla No Bake, fruchtig leicht mit einem Hauch von Sommer; den sündhaften Snickers & Salted Caramel Cheesecake, eine vegane Kombination aus Mango und Kokos; den verführerischen Baklava-Style Cheesecake mit Pistazien und knusprigem Filoteig. Ob cremig-klassisch, nussig-salzig oder exotisch-fruchtig – jede Variante hat ihren eigenen Charme.