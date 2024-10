Tradition erleben und jede Menge Tränen lachen

Humor wird an diesem Wochenende in Oberösterreich groß geschrieben. Ob beim Karl-Valentin-Abend in Schlüßlberg oder mit Barbara Balldini in Pregarten: Lacher sind garantiert. Ein Blick in ferne Länder ist in einem bildgewaltigen Vortrag über Jerusalem oder während der Brazilian Design Days möglich. Traditionell lädt der Bauernbund zum Hartkirchner Herbstfest. Einen Blaulicht-Tag gibt es in Ried/I.