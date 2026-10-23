Nach Partynacht knackte Duo Zigarettenautomat

Auch in Ischl wurde ein Verdächtiger ausgeforscht

Zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl am 7. Juli 2025 und einem vollendeten Einbruchsdiebstahl am 13. Juli 2025 in Bad Ischl konnte nun ein Verdächtiger ausgeforscht werden. Der 48-Jährige aus dem Bezirk Gmunden wird beschuldigt und ist nicht geständig, zu den angeführten Zeitpunkten versucht zu haben, in einen versperrten Pavillon zu gelangen, so die Polizei. Am 7. Juli 2025 dürfte der Verdächtige versucht haben, ein Fenster mit einem Schraubenzieher aufzubrechen, wurde aber durch einen Zeugen gestört. Am 13. Juli 2025 soll er die Scheibe mit einem Stein eingeschlagen haben und auf diese Weise in das Gebäude gelangt sein, wo er ein Armband erbeutet haben soll.



Auch E-Bike gestohlen

Bei den Ermittlungen konnten das Tatwerkzeug und das Diebesgut in der Wohnung des Beschuldigten gefunden und der Tat zweifelsfrei zugeordnet werden. Außerdem wird der 48-Jährige beschuldigt, im Sommer 2025 ein E-Bike am Bahnhof Bad Ischl gestohlen zu haben.