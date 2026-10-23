Nach Partynacht knackte Duo Zigarettenautomat

Das dürfte noch unter jugendlicher Blödsinn fallen: zwei Burschen (16 und 14 Jahre) schlugen am Sonntagfrüh am Bahnhof in Schwanenstadt die Verglasung eines Zigarettenautomaten ein. Die erbeuteten Glimmstängel verschenkten sie zum Teil. In Bad Ischl wurde ein echter Gauner erwischt.
Die Täter schlugen in den frühen Morgenstunden des 18. Oktober _ das war der Sonntag - im Bereich des Bahnhofs Schwanenstadt mit Steinen die Verglasung eines Zigarettenautomaten ein, und stahlen daraus Zigaretten, EVapes etc.
„War Rauschaktion“
Durch umfangreiche Ermittlungen konnten zwei Jugendliche, 14 Jahre und 16 Jahre alt, beide aus dem Bezirk Wels-Land, ermittelt werden. Beide gestanden, die Tat nach dem Feiern in Schwanenstadt begangen zu haben. Der 16-Jährige habe seinen Teil der Beute teils verkauft, teils verschenkt, der 14-Jährige habe sie selbst konsumiert bzw. aus Angst weggeschmissen.
Auch in Ischl wurde ein Verdächtiger ausgeforscht
Zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl am 7. Juli 2025 und einem vollendeten Einbruchsdiebstahl am 13. Juli 2025 in Bad Ischl konnte nun ein Verdächtiger ausgeforscht werden. Der 48-Jährige aus dem Bezirk Gmunden wird beschuldigt und ist nicht geständig, zu den angeführten Zeitpunkten versucht zu haben, in einen versperrten Pavillon zu gelangen, so die Polizei. Am 7. Juli 2025 dürfte der Verdächtige versucht haben, ein Fenster mit einem Schraubenzieher aufzubrechen, wurde aber durch einen Zeugen gestört. Am 13. Juli 2025 soll er die Scheibe mit einem Stein eingeschlagen haben und auf diese Weise in das Gebäude gelangt sein, wo er ein Armband erbeutet haben soll.
Auch E-Bike gestohlen
Bei den Ermittlungen konnten das Tatwerkzeug und das Diebesgut in der Wohnung des Beschuldigten gefunden und der Tat zweifelsfrei zugeordnet werden. Außerdem wird der 48-Jährige beschuldigt, im Sommer 2025 ein E-Bike am Bahnhof Bad Ischl gestohlen zu haben.
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