Lenker achten zu wenig auf Sicherheit von Kindern

Nach wie vor gibt es in Vorarlberg Aufholbedarf, was die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr betrifft. 47 Kinder verunglückten im Vorjahr als Passanten, davon wurden vier schwer verletzt. Dabei sind Kinder vom „Vertrauensgrundsatz“ ausgenommen. Was auch bedeutet: Sobald ersichtlich ist, dass ein Kind die Straße überqueren möchte, dann muss das auch dort ermöglicht werden, wo es keinen Schutzweg gibt – diese Regelung ist allerdings vielen Lenkern unbekannt.