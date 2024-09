Fußball-Nationalteam in Linz hautnah erleben

Österreichs Fußball-Aushängeschild David Alaba wird zwar in Linz nicht auflaufen können, doch die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick ist bestens darauf eingestellt, um gegen Kasachstan den ersten Sieg in der Gruppenphase der aktuellen UEFA Nations League einzufahren. Nach dem Unentschieden in Slowenien und der Niederlage in Norwegen sollen mit einem Sieg in Linz die Weichen gestellt werden, um in die Erfolgsspur zurückzufinden!