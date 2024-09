Nächtlicher Großeinsatz: Holzscheune in Vollbrand

Eine Holzscheune ist Mittwochabend im Tiroler Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) durch einen Brand schwer beschädigt worden. Die Feuerwehr rückte mit rund 60 Personen zum Löscheinsatz an und bis weit in die Nacht an Ort und Stelle tätig, teilte die Polizei mit. Das Feuer wurde demnach während der Arbeiten durch mehrere kleine Explosionen weiter angefacht. Die Brandursache war zunächst unklar. Am Donnerstag werde weiter ermittelt, hieß es. Verletzt wurde niemand.