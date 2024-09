Kaum Mitleid nach wilder Alkofahrt von Ortschef

Er setzte sich alkoholisiert ans Steuer, flüchtete vor der Polizei und prallte gegen einen Baum. So spektakulär endete Donnerstagnacht die politische Karriere des Bürgermeisters von Baumgartenberg, Gerald Fornwagner (ÖVP). Am Samstag war der Vorfall das Gesprächsthema Nummer eins in der Mühlviertler Gemeinde, wie ein Lokalaugenschein der „Krone“ zeigt.