Linz mit Forderung nach mehr Polizisten abgeblitzt

Konkret hatte die Stadt Linz in ihrer Resolution mehr Polizeikräfte sowie eine sogenannte Ballungsraumzulage gefordert, um den Dienst in der Stadt attraktiver zu machen. Laut Innenministerium sind die Linzer Polizeiposten bereits zu 95 Prozent besetzt – ein sehr guter Wert im Bundesvergleich. Zudem kämen Spezialeinheiten wie Cobra oder die Schnellen Reaktionskräfte regelmäßig in der Stadt zum Einsatz.