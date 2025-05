Busterminal wird ab heute saniert und modernisiert

Wachdienst wird installiert

Die Gestaltungsmaßnahmen reichen von einer Verbesserung der Lichtverhältnisse durch neue Leuchten und Reflektoren, die auch aus der Ferne gut steuerbar sind, über die Sanierung der Fassaden und Säulen bis hin zur Neukonzeption der Wartehäuschen und Infopoints. Diese werden in ihrer Gestaltung und Funktionalität vollständig auf die Bedürfnisse der Fahrgäste ausgerichtet sein. „Ganz wesentlich ist für uns die Einrichtung eines Facility Managements vor Ort, um damit in Zukunft auch die regelmäßige Wartung und Reinigung der Anlagen sicherzustellen. ‘Wohlfühlen‘ hängt im hohen Maße davon ab, wie sauber und gepflegt sich der Busterminal seinen Fahrgästen präsentiert“, so Sonja Wiesholzer. Um das subjektive Sicherheitsgefühl zu erhöhen, wird zusätzlich auch in einen Wachdienst investiert.