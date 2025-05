Nach Fusion sind vier Feuerwehren unter einem Dach

Jetzt ist es fix! In Leopoldschlag werden vier Feuerwehren zusammengelegt und zu einer großen Einheit. Der Weg zur Fusion war lang und von viel Skepsis begleitet. Gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit, insbesondere in der Ausbildung und Jugendarbeit, legten den Grundstein für den zukünftigen gemeinsamen Weg.