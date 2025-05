Über eine halbe Million Gäste am Urfahranermarkt

Neues Rahmenprogramm

Auch das neue und abwechslungsreiche Rahmenprogramm kam beim Publikum bestens an. Besonders beliebt waren der „Tag der Liebe“, der Seniorentag, der Familientag sowie der Florianitag. „Nach dem Frühjahrsmarkt ist vor dem Herbstmarkt“Ein Publikumsmagnet war auch die neue Achterbahn „Feuer und Eis“, die vor allem bei Adrenalin-Fans für Begeisterung sorgte. „Alles in allem hat diese Mischung aus altbewährten und neuen Anziehungspunkten bewiesen, dass wir bei der Programmplanung richtig gelegen sind. Aber: nach dem Fest ist vor dem Fest – ich freue mich schon auf den nächsten Markt, der vom 27. September bis 5. Oktober stattfinden wird“, kündigt Martin Hajart an.