Haubenkoch pflanzt nun sogar seinen eigenen Tee an

Die Natur will man sichtbar und geschmackvoll auf den Teller bringen, betont man. Und auch beim Füllen der Gläser ist Natürlichkeit Trumpf. Gold hat schon vor mehr als zwei Jahren den „Combuchont“ auf den Markt gebracht, einen Schaumwein aus kalt abgefülltem Tee. „Als lokales Kleinunternehmen haben wir so die Möglichkeit, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsbewegung zu leisten. Unsere Teekellerei hebt den No- und Low-Alkohol-Getränkemarkt auf ein neues Qualitätsniveau“, sagt der 34-Jährige, der zuletzt den ersten Teegarten Österreichs eröffnete.