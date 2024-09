Pager-Explosionen: Taiwan leitet Ermittlungen ein

Hausdurchsuchungen in Taipeh

Den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge wurden Hsu und eine Frau von einer weiteren Firma am Donnerstag mehrfach befragt und anschließend entlassen. Die Ermittler würden „so schnell wie möglich klarstellen“, ob taiwanesische Firmen in die Explosionen involviert waren oder nicht. Demnach wurden in Taipeh zudem vier Räumlichkeiten untersucht, die sich in Stadtvierteln befinden, in denen Gold Apollo und Apollo Systems ansässig sind.